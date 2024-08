NEI SUONI DEI LUOGHI | 9 agosto a San Lorenzo Isontino concerto Intrecci Musicali

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di giovedì 8 agosto 2024) “”, questo il titolo di un nuovo appuntamento della 26° edizione del festival internazionale di musica e territori NeiDei, in programma venerdì 9alle 21.00 a San(Go), e precisamente all’interno dell’Azienda Vitivinicola Lis Neris, già in passato venue scelta dal festival per i suoi eventi. Protagonisti dell’evento saranno il violinista Sebastian Zagame e la pianista Elisa Rumici, pronti a emozionare il pubblico con un programma che includerà musiche di Paganini, Sarasate, Rautavaara, Saint-Saëns e Debussy. L’evento è a ingresso gratuito, seguirà un momento conviviale con degustazione dei vini Lis Neris. Il programma completo del festival NeiDeiè consultabile su www.neidei.it .