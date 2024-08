Milan Pavlovic si presenta | Un sogno essere qui Ibra fondamentale nei colloqui

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Strahinja, difensore centrale serbo di 23 anni, si èto oggi in conferenza stampa a Casa. Ad accompagnare il giocatore in conferenza stampa c'era Zlatanhimovic. “Abbiamo cercato un difensore con un bel profilo. L'anno scorso abbiamo preso tanti gol e quindi dovevamo rinforzarci.era il profilo perfetto. Lo abbiamo seguito per un bel po' e alla fine eravamo tutti convinti. È un giocatore aggressivo, non ha paura, ha l'atteggiamento giusto. Alla squadra serve un po' di cattiveria, è giusto per questa squadra. Anche all'allenatore piaceva tanto. In più ha 22 anni e margini di crescita, oltre ad avere già esperienza in Champions e nell'Europeo. Sono sicuro che sarà tra i preferiti dei tifosi, perché ogni volta che va in partita dà il 200%", le parole dihimovic.