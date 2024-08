Marelli firmato l’accordo | salvo il sito di Crevalcore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Bologna, 8 agosto 2024 – Siglato a Roma al ministero delle Imprese e del Made in Italy,definitivo per la cessione del ramo di azienda relativo allo stabilimentodi(Bologna) all’azienda Tecnomeccanica. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha dato il consenso all’operazione di salvataggio di: si tratta dell’ultimo passaggio che pone il sigillo all’operazione. Tecnomeccanica, fonderia italiana specializzata nella produzione di componenti pressofusi in alluminio, rileva lo stabilimentodiper garantirne la continuità produttiva e la salvaguardia di 152 dipendenti.