LIVE Sinner-Coric ATP Montreal in DIRETTA | il n 1 torna in campo dopo una lunga pausa

(Di giovedì 8 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera amici di OA Sport e benvenuti alladel match di 2° turno del Masters 1000 ditra Jannike Bornainil n.1 del mondo e lo fa con 1000 punti da difendere questa settimana. Nel 2023 il giovane di Sesto Pusteria si era infatti imposto per la prima volta in un torneo di questa caratura, lo aveva fatto a Toronto in finale su Alex De Minaur. Stavolta non era in programma la trasferta canadese per, lo è diventata dal momento in cui ha deciso di fare di necessità virtù,l’amaro forfait a Cinque cerchi. L’esordio non è dei più comodi, contro un campione Masters 1000 come il croato, che si è imposto a Cincinnati 2022. Sarà però più interessante vedere che sensazioni troverà sull’altoatesino, che non gioca dal quarto di finale contro Medvedev a Wimbledon.