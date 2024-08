LIVE Ciclismo su pista Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Thomas vince la Scratch Race Viviani dodicesimo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.22 Iniziata la prima batteria. Degrendele è in prima posizione alle spalle del derny, 17.21 È il momento dei quarti di finale del keirin femminile. Questa la prima batteria: AUS CLONAN Kristina BEL DEGRENDELE Nicky CHN YUAN Liying GER FRIEDRICH Lea NED van der PEET Steffie NZL ANDREWS Ellesse 17.20 Confermata la vittoria didavanti a Larsen, van de Bossche, van Schip, Kuboki, Hayter e Leitao. Dodicesima posizione per Eliache non inizia nel migliore dei modi. 17.19 Momento confusionario con i risultati che continuano a cambiare. Il primo risultato dava Eliain dodicesima posizione. 17.16 Vittoria perdavanti a Larsen, van de Bossche e van Schip. Le immagini non erano chiare nel momento dell’arrivo, dunque bisogna attendere i risultati finale per avere la certezza. 17.15 Iniziano gli ultimi due giri.