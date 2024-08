Graziani | Se non arriva Lukaku? Antonio Conte ha già un piano B

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 8 agosto 2024) L’ex campione del mondo rivela la strategia alternativa die svela la sua griglia scudetto, con l’Inter in cima alle sue previsioni. A pochi giorni dal debutto stagionale del Napoli contro il Modena, l’ex campione del mondo Ciccioha offerto il suo punto di vista su Radio Goal, programma trasmesso da Kiss Kiss.ha commentato le sfide che il Napoli dovrà affrontare e le strategie che l’allenatorepotrebbe adottare se non dovesse riuscire ad assicurarsi Romeluha sottolineato che, pur essendo consapevole delle difficoltà legate alla cessione di Victor Osimhen, non è rimasto con le mani in mano. “è comprensibilmente infastidito per non avere ancora a propria disposizione il sostituto di Osimhen, ma era anche consapevole della situazione.