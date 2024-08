Gita in barca? Consigli su cosa indossare per l’estate 2024

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 8 agosto 2024)per unain? Ecco qualcheo per affrontare una giornata in mare senza rinunciare al glam e alla necessità. Avete organizzato unaine non sapete? Non esistono risposte sbagliate, ma risulterà sicuramente utile organizzare le idee prima di presentarsi all’appuntamento e rendersi conto di aver dimenticato ciò che serve. Il mare d’estate è una certezza, sia per chi è alla ricerca di una via di fuga dall’afa che per chi desidera trascorrere il proprio tempo libero al sole. Crediti: Freepik – VelvetMagEd ecco che lainpuò diventare un perfetto compromesso anche agli occhi di chi non è esattamente un fan della sabbia e dell’abbronzatura. Trascorrere una giornata in mezzo al mare, a bordo, è un’avventura che vale la pena vivere almeno una volta nella propria vita, soprattutto d’estate quando il caldo lo consente.