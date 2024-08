Ferrovia e sicurezza Pronti i piani di emergenza per le gallerie del treno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ripetitori per cellulari nelledella Lecco – Colico. Servono per poter consentire a macchinisti, capie controllori, ma anche a tutti i passeggeri, di poter lanciare l’allarme in caso di incidenti o emergenze. E intanto possono essere sfruttati dai viaggiatori per telefonare o navigare in rete in punti dove fino a poco tempo fa i cellulari non prendevano. I ripetitori sono stati posizionati su richiesta del prefetto di Lecco Sergio Pomponio, nell’ambito dell’aggiornamento e della realizzazione deidi soccorso nei tunnelri lunghi più di un chilometro. Sono sei in tutto quelli attraversati dai binari delle linee che incrociano nel lecchese e si trovano tutti sulla Lecco – Colico appunto: sono le duetra Colico e Dorio, la galleria Morcate a Perledo, la Dervio a Dervio, la Olcio a Mandello e quella tra Abbadia e Lecco.