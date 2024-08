Clamoroso a Parigi | positivo al Covid corre i 200 metri e si accascia a terra

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 8 agosto 2024)quanto successo alle Olimpiadi dii 200con ile si. E il risultato ottenuto è storico. Ilcontinua a fare paura alle Olimpiadi. I casi sono in crescita e molte volte gli atleti decidono dire nonostante la positività. E’ successo proprio questo nella finale dei 200. Uno dei partecipanti ha scoperto il contagio pochi minuti prima del via, ma ha deciso di presentarsi lo stesso ai blocchi di partenza ottenendo un risultato storico. Lyles subito dopo la gara – cityrumors.it – foto AnsaNoah Lyles era arrivato aper scrivere una pagina di storia. L’americano lo ha fatto, ma non come pensava lui. Il velocista statunitense a queste Olimpiadi aveva come obiettivo fare la doppietta 100-200. Un doppio oro che ai Giochi non viene conquistato dal 2008 quando ci riuscì un certo Usain Bolt.