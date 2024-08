Atletica Simone Barontini in semifinale negli 800 metri alle Olimpiadi | l’azzurro vince il ripescaggio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) Missione compiuta per. Il 25enne di Ancona,nato da Fabrizio Dubbini, è stato costretto ad affrontare i ripescaggi800a queste2024 di Parigi. Nella propria batteria di ieri, il marchigiano ha lottato strenuamente, concludendo però in quarta posizione con il tempo di 1:46.33,spdello statunitense Hobbs Kessler (1:46.15), che l’ha scavalcato a pochidall’arrivo. Una heat in cui ha prevalso con facilità il leader mondiale della stagione, l’algerino Djamel Sedjati (1:45.84), sul britannico Elliot Giles (1:45.93). Ripresentatosi in pista,ha gareggiato con maggior decisione e mostrando le unghie, come è solito fare. Una determinazione che si è tradotta nella vittoria della terza heat del, con il crono di 1:45.56 (passaggio ai 400di 52.3).ha preceduto il francese Benjamin Robert (1:45.