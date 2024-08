Annullati tre concerti di Taylor Swift a Vienna per rischio attentato

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 8 agosto 2024) L’inarrestabile Eras Tour diè costretto a fermarsi in Austria: le tre tappe adell’artista (previste per l’8, il 9 e il 10 agosto) sono state infatti cancellate dopo l’arresto di due uomini accusati di progettare proprio attacchi terroristici durante idella. I live si sarebbero tenuti all’Ernst Happel Stadium, ma – come sottolineato da Barracuda Music, organizzatori ufficiali – non c’è stata «altra scelta scelta se non quella di cancellare i tre live per garantire la sicurezza di tutti». I biglietti – stando a quanto si legge sul sito della– saranno rimborsati automaticamente in 10 giorni lavorativi. LEGGI ANCHE: ‘vs Scooter Braun: Bad Blood’, il documentario dal 1° agosto Il tentativo di attacco terroristico è stato confermato da funzionari governativi, in seguito a un’operazione di polizia condotta a Ternitz.