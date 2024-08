WWE | È già tutto finito Wes Lee perde la testa e attacca i compagni dei Rascalz

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Qualche settimana fa, dopo aver fallito l’assalto al North Amercan Title, Wes Lee sembrava sul punto di volr abbandonare NXT. Dalla TNA sono però arrivati Zachary Wentz, con cui vinse i titoli di coppia ad NXT, e Trey Miguel che gli hanno fatto ritrovare le motivazioni andando a riformare la formazione completa dei. Lee assieme aiha ritrovato il sorriso ed è apparso anche a Slammiversary, PPV della TNA. Questa notte nella seconda settimana dello speciale The Great American Bash, gli MSK (Lee-Wentz) sono tornati in azione andando a caccia di quei titoli di coppia di NXT mai persi, ma a cui dovettero rinunciare a causa del licenziamento di Wentz per problemi extra-wrestling.