Volley stasera Italia-Francia | i probabili sestetti della semifinale

(Di mercoledì 7 agosto 2024) L’affronterà lanelladel torneo dimaschile alle Olimpiadi di Parigi 2024, in programma(ore 20.00) alla South Paris Arena. La nostra Nazionale dovrà inventarsi una grande magia per battere i Campioni Olimpici di Tokyo 2020, che avranno il sostegno del proprio pubblico e che inseguono uno storico bis dorato. I Campioni del Mondo hanno tutte le carte in regola per avere la meglio e meritarsi l’atto conclusivo per il titolo da disputare contro la vincente di Polonia-USA. L’si presenta all’appuntamento dopo aver sconfitto il Giappone con una strepitosa rimonta da 0-2 e 21-24, annullando tre match-point consecutivi nel momento più critico.