Venezuela Tajani istituisce task force

(Di mercoledì 7 agosto 2024) 17.50 La Farnesina ha costituito su indicazione del ministro degli Esteriuna "" permanente per seguire gli sviluppi in, dove proseguono gli arresti dopo gli scontri con i morti dopo la riconferma di Maduro. In un incontro con l'amb.Guariglia affrontate tutte le tematiche legate al' emergenza e vagliate iniziative da intraprendere già in queste settimane. In coordinamento con l'ambasciata a Caracas, ci sarà "un monitoraggio continuo" anche sulla situazione di italiani soggetti a provvedimenti autorità locali.