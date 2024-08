The Undertaker sul suo ritiro | Il mio corpo non riusciva più a fare ciò che la mente voleva dovevo accettarlo

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Theè, con molta probabilità, il wrestler più iconico nella storia del wrestling: dopo aver debuttato nell’allora WWF durante Survivor Series 1990, il Deadman è rimasto con la compagnia di Stamford per 30 anni prima di ritirarsi ufficialproprio a Survivor Series 2020. Dal momento del suo, molti fan si sono chiesti se Taker, prima o poi, sarebbe tornato sul ring e la leggenda stessa non ha mai nascosto la nostalgia per i combattimenti, ma il suonon sembra essere della stessa opinione. Nel corso del suo podcast Six Feet Under,è tornato sul suoe su quanto sia stato difficile scendere a patti con l’inesorabile scorrere del tempo:“Erotutto il tempo. Mi ci sono voluti mia moglie e i miei figli per capire che era con loro che volevo stare in questa fase della mia vita.