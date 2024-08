Semifinali trampolino 3 metri maschile con Marsaglia oggi in tv tuffi Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Proseguono le gare individuali deialledicon la semifinale del. In gara ci sarà Lorenzo, che ha chiuso le eliminatorie al settimo posto e ora vuole confermarsi tra i primi 12 per entrare in finale. La qualificazione è ampiamente alla portata del romano classe ’96, che può giocarsi anche un posto subito dietro alla top5. Non ce l’ha fatta invece l’altro azzurro Giovanni Tocci, che dopo due brutti errori nel finale è scivolato al di fuori dei 18. Ovvi favoriti i due cinesi Wang Zongyuan e Xie Siyi, che hanno dominato le qualificazioni, mentre rimane aperta la gara per il bronzo, dove i più accreditati sono il messicano Osmar Olvera Ibarra e il britannico Jack Laugher, argento a Rio e bronzo a Tokyo. L’appuntamento con la semifinale è per le ore 10.00 di mercoledì 7 luglio all’Aquatics Centre di