Roma | tutto facile contro il Barnsley in amichevole finisce 0-4

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Burton upon Trent, 7 agosto 2024 - Il dislivello in campo era importante, ma non per questo il calcio d'agosto si è mai risparmiato dal regalarci sorprese. Al St. George's Park, centro tecnico federale della Nazionale inglese, laperò non inciampa e fa un solo boccone del, formazione di League One (terza divisione inglese), imponendosi con un perentorio 0-4 in terra britannica. Tante risposte positive, dopo diverse sfide in cui i capitolini non hanno convinto. Ad aprire le marcture ci pensa Enzo Le Fée, unica rete diil primo tempo, mentre nella ripresa i capitolini aggiustano la mira e dilagano, con Niccolò Pisilli a siglare il raddoppio prima delle due reti argentine di Paulo Dybala e Matias Soulé, entrambe con tocchi sotto.