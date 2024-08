Rogo focolaio a Rio Fabbiani Pompieri ancora al lavoro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Il fuoco continua a fare paura ai residenti di Pianoro. Dopo l’incendio che, tra giovedì e venerdì, ha distrutto oltre 50 ettari a Montecalvo e minacciato abitazioni e agriturismi, ieri un focolare ha ripreso a bruciare. La notizia è stata data dal sindaco di Pianoro Luca Vecchiettini: "Unha ripreso a bruciare nella parte alta di Rio. I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti e sono riusciti a spegnere l’incendio, contenendolo in circa quaranta metri quadri. I carabinieri forestali hanno accertato che si è trattato di un episodio in continuità con l’incendio della scorsa settimana. Invito la cittadinanza a mantenere un occhio vigile nelle zone limitrofe all’incendio, facendo riferimento al 115 per ogni situazione si verificasse.