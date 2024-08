Riscossione tributi a Napoli altro scontro su Nov | Aggio troppo alto

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tempo di lettura: 4 minutiIl casoObiettivo Valore sbarca in commissione comunale Bilancio, con l’audizione dell’assessore Pier Paolo Baretta. Ma sulla società dinon cala la tensione. A sollevare un’ulteriore questione ci pensa il consigliere Gennaro Esposito di Azione. Nel mirino l’concesso alla concessionaria:, a detta di Esposito. Il tutto mentre permane la suspense, sul destino di Nov, partita l’anno scorso. In autunno la Cassazione ne stabilirà la legittimità. In bilico c’è l’intera operazione della società di scopo, creata per affiancare il Comune dinella gestione delle entrate tributarie. “Valuto questa leggerezza in modo molto negativo, da avvocato avrei scelto la soluzione meno complicata” afferma Esposito. Già in aula, settimane fa, il consigliere aveva contestato la vicenda. Ora però avanza altri dubbi.