Monza-Sudtirol | le probabili formazioni e dove vederla

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Gara valida i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2024/2025. Prima uscita ufficiale della stagione per i brianzoli contro gli altoatesini che, pur militando in cadetteria, vogliono provare lo sgambetto.si giocherà venerdì 9 agosto 2024 alle ore 21.15 presso l’U-Power Stadium.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Reduci da due salvezze molto tranquille, i brianzoli hanno comunque preferito cambiare guida tecnica per la prossima stagione affidandosi ad Alessandro Nesta che avrà il difficile compito di eguagliare il suo predecessore Palladino. Nell’ultima amichevole di precampionato, è arrivato il pareggio contro il Sassuolo per 2-2. Gli altoatesini, dopo aver sfiorato la storica promozione in massima serie due anni fa, nella scorsa stagione, invece, hanno mantenuto a fatica la cadetteria.