LIVE Tuffi Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Marsaglia 9 dopo la seconda rotazione della semifinale dai tre metri

(Di mercoledì 7 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGLI ORARI DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA 10.52 Il britannico Houlden esegue il triplo e mezzo rovesciato raggruppato e ottiene 66.50 e totalizza 219.50 (secondo). 10.51 Il messicano Olvera Ibarra ottiene con il triplo e mezzo indietro il riscontro di 66.60. Non ben eseguito e 216.45 (terzo). 10.50 Il francese Bouyer ottiene con il medesimo tuffo diil punteggio di 69.00 e totalizza 197.30 (12°). 10.49 E’ il momento di Lorenzoche esegue il doppio e mezzo indietro carpiato e ottiene 58.50. Non benissimo l’azzurro e 198.10 il totale (decimo). 10.48 L’australiano Mathews ottiene il triplo e mezzo rovesciato raggruppato 59.50, non ben eseguito. 197.55 per lui il totale (decimo). 10.47 Il tedesco Wesemann ottiene con il triplo e mezzo rovesciato raggruppato lo score di 75.25 e totalizza 223.15. In testa il teutonico. 10.