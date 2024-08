Inzaghi e le prime prove generali | le mosse previste per Inter-Al Ittihad

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 7 agosto 2024)-Al, penultima amichevole di preparazione, segna il primo vero passo verso la nuova stagione nerazzurra. Simone, dunque, ragiona più in grande. PRELUDIO – Sembra ieri quando l’, dopo la strepitosa vittoria nel derby contro il Milan, festeggiava per le strade di Milano la conquista della storica seconda stella. Eppure, in un agosto ancora inespresso, si può già tornare a parlare di Serie A. Poiché quella in corso è la settimana di vigilia dell’esordio nella nuova stagione, le amichevoli nerazzurre in programma tra oggi e domenica non possono che esserne il preludio. Non c’è da stupirsi, dunque, se in-Al, in scena alle ore 20.30 all’U-Power Stadium di Monza, e nel prossimo e ultimo test pre stagionale contro il Chelsea, Simonesceglierà di mettere in campo un undici differente rispetto a quello visto finora.