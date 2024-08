Imbersago il traghetto di Leonardo da Vinci torna a solcare l’Adda | era ormeggiato da quasi due anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 agosto 2024)(Lecco), 7 agosto 2024 – Ildidaa navigare ele acque dell'Adda trae Villa d'Adda, trainato dalla sola forza della corrente. Dopo un anno e mezzo di fermo all'attracco a causa della mancanza di un “caronte” dell'Adda che lo manovrasse, ilsalperà di nuovo. Il varo è in programma per domenica, l'11 agosto e il servizio sarà attivo dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30, poi iltornerà a navigare anche la domenica successiva, il 18 agosto, in attesa di individuare i nuovi traghettatori ufficiali. È dal mese di novembre 2022 che ila riva, dopo che la precedente traghettatrice - Ingrid Anghileri -, ha scelto di lasciare l'Adda per concentrarsi su un servizio di taxi boat e navigazione turistica sul lago di Como.