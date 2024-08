Il maltempo flagella il Nord | bomba d' acqua a Torino e Milano frane tra Friuli e Veneto

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 7 agosto 2024) AGI - Ilè tornato a colpire violentemente gran parte del Piemonte. Dopo la forte grandinata di venerdi' scorso, che ha causato ingenti danni, la citta' die alcuni centri della provincia, nelle prime ore del pomeriggio sono stati interessati nuovamente da un forte temporale, con grandine e vento. La perturbazione si è poi spostata raggiungendo anche la parte Sud della regione, il Cuneese e l'Astigiano, spazzati in questo momento da forte vento e bagnati da una fitta pioggia. L'Arpa, l'Agenzia regionale di Protezione ambientale, ha emesso l'allerta gialla per oggi pomeriggio per temporali. I fenomeni saranno in esaurimento in serata. Da domani, tempo più stabile con isolati rovesci di calore limitati alle zone montane.