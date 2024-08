I body delle ginnaste alle Olimpiadi di Parigi 2024

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Colori neon, Swarovski e tessuti oleografici: isono creati per stupire ma allo stesso tempo studiati per garantire il massimo comfort durante le gare. Facciamo però un passo indietro, da dove nasce il? Per scoprire le origini deldobbiamo approdare nel 1800 quando il trapezista Jules Léotard ha inventato questa comoda divisa per agevolare i movimenti durante le esibizioni, diventando il primo nella storia a indossare una tutina aderente senza maniche. Nel corso del tempo ilha subito numerosi cambiamenti ma è negli anni ’80 che è arrivata la svolta con l’ingresso dell’Elastam come nuovo materiale e l’utilizzo di nuovi colori e fantasie per esibizioni più appariscenti, a differenza dei classicibianchi e neri.