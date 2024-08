Colori accesi fantasie lustrini | i bikini delle vip nell’estate 2024

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di mercoledì 7 agosto 2024) “Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot” sono le parole di un allegro brano musicale del 1960, che abbiamo sentito decine di volte nei film e nelle serie americane a stelle e strisce. Nella canzone il riferimento è allo swimwear estivosignore: striminzito, minuscolo, giallo, a pois. Voliamo al: in quest’estate le vip non sembrano prediligere giallo e pois ma i loro due pezzi sono senza dubbio accattivanti. In spiaggia, in barca, in piscina, nella giungla o nel blu del mare: ecco costa sfoggiano le famose. Monocolore Alessia MarcuzziSemplici, puliti e lineari, imonocolore conferiscono un’allure classica e chic.sono tante le vip italiane a optare per un’unica tonalità in fatto di swimwear. Rosa per Alessia Marcuzzi, in versione Barbie con triangolo e slip con laccetti di Calzedonia. Il suo modello è arricchito da dettagli metallici oro.