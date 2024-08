CdMGiorgetti | Perrotta prima Ragioniera

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 7 agosto 2024) 13.45 Al termine del CdM, l'ultimodella pausa estiva, il ministro dell'Economia fa il punto. A capo della Ragioneria generale dello Stato il CdM ha indicato Daria,annuncia Giorgetti: è ladonna in questa carica, sottolinea. Approvato il dl Omnibus: all'interno "una norma che ha fatto molto rumore: il raddoppio della c.d. flat tax per i miliardari", ovvero per chi "decide di trasferire il domicilio fiscale in Italia", da 100mila a 200mila euro.