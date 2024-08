Casentino attivi i progetti Atedoc per il sostegno alle persone anziane o disabili

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Arezzo, 7 agosto 2024 –per ilLa Zona Distrettodell’Asl Toscana Sud Est ha previsto, per il triennio, tre azioni dedicate, di cui una finalizzata alla realizzazione disocio-educativi per minori contà Servizi di continuità assistenziale ospedale - territorio,socioeducativi per minori e percorsi difamiliare percon decadimento cognitivo. Sono queste le azioni che la Zona Distrettoha previsto per i prossimi tre anni grazie al progetto A.Te.Do.C finanziato per 263.000 euro dalla Regione Toscana attraverso il Fondo sociale europeo plus e rivoltonon autosufficienti e contà, residenti in