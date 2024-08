Calciomercato Genoa individuati i sostituti di Retegui e Gudmundsson | arrivano dalla Serie A

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Due cessioni pesantissime: ilè pronto a definire le trattative dicon Atalanta e Fiorentina rispettivamente per. Il club rossoblù ha deciso di sacrificare la coppia d’attacco titolare ed i tifosi sono sempre più preoccupanti. Mossa delper il sostituto di. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’ il club ha avvito i contatti con il Napoli per il ritorno di Giovanni Simeone. Le parti sono in contatto sulla formula del trasferimento.