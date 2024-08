Cade in un fiume e muore sbranato da un coccodrillo di 5 metri sotto gli occhi della moglie | Il suo ultimo gesto è stato non trascinarmi con sé

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Und’amore estremo, un sacrificio che ha lasciato senza parole. Dave Hogbin, medico 40enne di Newcastle, ha perso la vita durante una vacanza in Australia,da undi quasi 5mentre cercava di salvare suaJane Carey. La tragedia si è consumata sulle rive dell’Annan River Bridge, nel Queensland. Dave è caduto nele Jane, nel disperato tentativo di salvarlo, è riuscita ad afferrargli un braccio. Ma Dave, consapevole del pericolo imminente, ha scelto di lasciarsi andare per non trascinare lacon sé, compiendo und’amore che le ha salvato la vita. Dopo giorni di ricerche, gli ufficialifauna selvatica hanno trovato resti umani all’interno di un: secondo gli inquirenti, sarebbero proprio quelli di Dave Hogbin.