Ai Giochi con la coca | la polizia francese arresta un olimpionico australiano argento a Tokyo

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Laina irrompe ai. Altro scandalo alle Olimpiadi di Parigi, già al centro delle polemiche per una serie di disavventure organizzative senza precedenti. Laieri hato un atletamentre era intento a comprare la polvere bianca. Laina e l’arresto di Tom Craig Tom Craig voleva festeggiare il suo addio al Villaggio Olimpico. E così s’è avventurato in un vicolo del nono arrondissement di Parigi per comprare la “dama bianca”. L’hannoto. Craig è un nazionaledi hockey su prato, già medaglia d’. LEGGI ANCHE Olimpiadi, no degli azzurri all'allenamento nella Senna.