Adesso posso dirlo L’azzurra choc a fine gara | è successo prima delle Olimpiadi ma l’ha tenuto nascosto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 7 agosto 2024) “Non lo abbiamo fatto trapelare e sono sempre stata monitorata. Oggi comunque mi sentivo meglio rispetto alladell’1 agosto, ma nel finale ho pagato il conto. Comunque ho dato tutto e sono contenta”. Sono le parole dell’atleta italiana che arrivano al termine della staffetta mista di marcia, prova all’esordio nel programma dei Giochi olimpici di Parigi 2024, disputata in coppia e chiusa al sesto posto: ha avuto il Covid. “Questa prova è bella, purtroppo le condizioni fisiche non erano buone, arrivando in forma ci si poteva divertire”, ha aggiuntoai microfoni della Rai. Per il suo compagno invece la staffetta mista “è unastrana, non mi piace molto perché è un po’ un terno al lotto, anche se crea più squadra”. Anche lui non arrivato al top della forma. Leggi anche: Arrestato mentre comprava droga: scandalo alle