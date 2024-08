WWE | Big E sul debutto di Odyssey Jones

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 6 agosto 2024) L’ex campione WWE Big E ha rotto il silenzio dopo il salvataggio di quello che potrebbe essere il nuovo membro dei New Day. Nella puntata di ieri sera di Monday Night Raw live da Baltimora, i New Day hanno affrontato gli Authors of Pain e sembrava che Karrion Kross sarebbe stato decisivo nel match. Kross è intervenuto permettendo agli AOP di prendere il controllo, ma con sorpresa di tutti, il salvatore dei New Day è apparso nella forma diha eliminato Karrion Kross, fornendo una distrazione sufficiente affinché i New Day potessero vincere il match. Mentre gli AOP attaccavano Woods e Kingston dopo l’incontro,ha steso sia Akam che Rezar con una doppia sidewalk slam.