Vandali in azione | gabbiotto dei tassisti danneggiato e l’auto delle Poste finisce senza gomme

(Di martedì 6 agosto 2024) Montecatini Terme (Pistoia), 6 agosto 2024 – Sembrava una scultura d’arte moderna, con tanti vetri rotti e le pareti colorate, destinati a creare chissà quale effetto e sistemata in mezzo a piazza del Popolo per attirare maggiormente l’attenzione. Invece, ildove irispondono alle chiamate, quando è il loro turno, è statoin modo grave dai, tra domenica e lunedì. I responsabili, se non hanno agito travisati, potrebbero essere stati ripresi dal sistema di videosorveglianza cittadina, anche se potrebbe trattarsi di soggetti non conosciuti. Non appena il danno è stato scoperto, decine di montecatinesi hanno iniziato a fare foto con gli smartphone, commentando sdegnati l’accaduto sui social network e lamentandosi per la situdivenuta ormai intollerabile.