Università di Firenze installati 148 ‘rompigetto’ a Novoli per abbattere il consumo idrico

(Di martedì 6 agosto 2024), 6 agosto 2024 – Un altro passo verso un ateneo più sostenibile. L’diprosegue con le sue politiche green: l’ultima novità sul tema riguarda l’installazione di 148 dispositivi rompigetto sui rubinetti dei servizi nel campus delle Scienze sociali a. Si tratta di un nuovo intervento nell’ambito del progetto “RisparmioNozzle”, avviato lo scorso anno con l'installazione di rompigetto sui rubinetti dei bagni all’interno del plesso didattico Morgagni. Il dispositivo – che di fatto ‘rompe’ l’acqua in milioni di gocce aumentando la sua ‘superficie di contatto, – consente di ridurre ildell’85%. Allo stesso tempo, prosegue il lavoro per disincentivare l’utilizzo della plastica. In questo ambito, spiccano i risultati prodotti dall’installazione di fontanelli nelle diverse sedi universitarie, con la collaborazione di Publiacqua.