Resistenza basca resistenza animale | scontri alla corrida

(Di martedì 6 agosto 2024) L’indipendenzaè un tema molto complesso e molto poco analizzato: collegandoci ai recentiriguardo la, analizziamo questa questione che attraversa la Spagna. Nel 2024, lacontinua a essere un tema controverso in Spagna. Lo è particolarmente nei Paesi Baschi, dove le tradizioni culturali e le lotte politiche si intrecciano profondamente. Iniziamo parlando di Ego Euskal Herria, noto anche come Egoalde. Questo termine si riferisceparte meridionale dei Paesi Baschi sotto amministrazione spagnola. La regione comprende le province di Álava, Guipúzcoa e Biscaglia. Storicamente, i baschi hanno lottato per mantenere la propria identità e la propria lingua resistendo all’assimilazione culturale imposta dal governo centrale spagnolo.