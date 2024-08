Porta Capuana | sorpreso con la droga Arrestato un uomo dalla Polizia di Stato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 6 agosto 2024): gli agenti hanno notato unche, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un soggetto che si è poi allontanato frettolosamente. Nella mattinata odierna, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza San Francesco di Paola, hanno notato unche, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un soggetto che si è poi allontanato frettolosamente.I poliziotti, tempestivamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno bloccato il predetto, con non poche difficoltà, trovandolo in possesso di 10 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 2 grammi.