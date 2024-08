Irrispettoso sarebbe come farlo nel Tevere | Salvini attacca i Giochi nella melma

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) «Andare in ospedale perché nuoti in una fogna non mi sembra rispettoso per gli atleti che si sacrificano per mesi e mesi». Matteodà voce al centrodestra che parte all'attacco dell'ennesimo “disastro olimpico” francese. Dopo la pessima cerimonia inaugurale e il caso della pugile algerina intersessuale, ecco la notizia dei casi di infezione riscontrati nelle squadre impegnate nelle prove di triathlonSenna. A dare il via,detto, è stato il leader della Lega. «Costringere gli atleti a nuotareSenna ècostringerli a nuotare nel Seveso o nele non mi sembra un'idea intelligente», è stata la stoccata di, che non si è lasciato sfuggire l'occasione di tornare sulla sgradevole cerimonia di inaugurazione: «Spero che quella di chiusura sia più rispettosa e olimpica di quella disgustosa di apertura».