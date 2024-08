Inclusione arte e istruzione la Fondazione Tim investe 1 mln € Tra vincitori dei 6 bandi la Federico II

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 6 agosto 2024) Sono sei i progetti selezionati daTim – presieduta da Alberta Figari e guidata dal direttore generale Giorgia Floriani – che si aggiudicano iper circa un 1 milione di euro per diffondere la cultura dell’innovazione, negli ambiti dell’sociale, dell’e della Cultura, dell’e della Ricerca scientifica. Isono stati selezionati su oltre 300 progetti pervenuti da tutta Italia. In particolare, ‘Pane e Non solo’ diOpera Sacra Famiglia a Pordenone e ‘Caregiver Fatigue’ dellaonlus Soleterre a Taranto si aggiudicano il bando ‘Sociale – ‘Vivere il Prossimo’. L’obiettivo è aiutare le famiglie con persone, in particolare minori, con disabilità nei bisogni di natura sociale, relazionale, occupazionale.