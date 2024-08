Il capolavoro di Pontormo sparito da oltre un anno | l' appello a Sangiuliano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Hprovato in tutti i modi a esporla in un'altra chiesa, in un museo e addirittura prestarla alla provincia di Prato, ma niente: la "Visitazione" di Jacopo, è imballata daunancora all'interno del complesso parrocchiale dei Santi Michele e Francesco di Carmignano. Nessuno può più ammirare ilmanierista. La diocesi di Pistoia, insieme al Comune di Carmignano e alla Sovrintendenza, ha cercato senza successo soluzioni alternative per preservare l'opera e renderla accessibile al pubblico? ma nessuno è riuscito a trovare un altro posto dove sistemarla dopo la chiusura della chiesa dovuta a rilevanti problemi di agibilità dove si trovava fin dal momento della sua realizzazione (venne eseguita da Jacopotra il 1528 e il 1530 per l'altare Pintadori).