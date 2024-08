Femminicidio vicino Roma donna trovata morta in auto | fermato il marito

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di martedì 6 agosto 2024) E’ stata, uccisa da un colpo d’arma da fuoco nella suain via Palombarese 222 a Fonte Nuova, comune alle porte di, unaAnnarita Morelli di 72 anni. A dare l’allarme il titolare di un bar tabacchi dopo che ildella vittima era entrato nel locale dicendo di averla uccisa. Il barista incredulo è uscito in strada e a poca distanza dal locale ha trovato l’con all’interno il corpo senza vita della. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, per la 72enne non c’era ormai più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Mentana e della Compagnia di Monterotondo ai quali l’uomo ha consegnato una pistola regolarmente detenuta. E poi stato portato in caserma. La sua posizione è al vaglio. Aggiornamento ore 12.