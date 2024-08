Cosa fare a Bologna oggi | eventi di martedì 6 agosto 2024

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024), 6– Un’altra giornata di caldo e sole investe la città delle Due Torri. Ma niente che possa fermare gli appuntamenti in programma per. Vediamo insieme alcuni. Alle 21 si va al Museo Internazionale della musica per ascoltare i Duo Bottasso – Wooli. Sempre alle 21, Cento Domeniche è il film che suggerisce l’Arena Tivoli. Alle 21.15, l’Arena Orfeonica propone la visione di Quell’estate del ‘42. Alle 21.30, in piazza Maggiore si guarda La dolce vita, con l’introduzione di Giovanni Egidio. Sempre alle 21.30, Frida nel Parco (in Montagnola) ospita Io, Domenico e tu. Con la voce e la chitarria di Mirco Menna e le trombe di Maurizio Piancastelli. Altro evento alle 21.30: l’Arena Puccini proietta Perfect Days.