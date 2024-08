Bressana Bottarone due sorelle di 88 e 83 anni svegliate dai ladri in casa | gli sconosciuti fuggiti a mani vuote

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024)(Pavia), 6 agosto 2024 - Sono statein piena notte da dei rumori e hanno trovato intreche frugavano nelle stanze. Due anziane, di 88 e 83, sono rimaste comprensibilmente sconvolte per l'accaduto, che per fortuna ha avuto per loro solo conseguenze limitate al forte spavento. I, vistisi scoperti, non hanno infatti tramutato il furto in rapina, senza alcuna minaccia né aggressione ai ddelle due pensionate. Anzi,, senza aver trovato né una cassaforte né un nascondiglio con gioielli in oro, il furto è rimasto solo tentato. Le vittime hanno subito chiamato i carabinieri, intervenuti nella notte tra lunedì e oggi, 6 agosto, in via Depretis a, con due pattuglie, sia della locale Stazione che di quella di Santa Giuletta, della Compagnia di Stradella.