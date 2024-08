Bologna com’era | la generosità di Aldini e Valeriani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Nei primi decenni dell’Ottocento da parte di intellettuali, docenti universitari e esponenti di quella parte della borghesia attenta alle evoluzioni sociali e al processo di industrializzazione avviato in altri Paesi europei, vi fu un convinto impegno a sostenere anche finanziariamente iniziative che potessero preparare i giovani al mondo del lavoro. Il fisico Giovanni(1762-1834, foto) e l’economista Luigi(1758-1828) nelle loro volontà testamentarie lasciarono al Comune dile risorse per dar vita a una scuola per meccanici, artigiani, tecnici.lasciò una importante somma di denaro, mentre, nipote di Galvani, donò il suo laboratorio scientifico. Una commissione di artigiani, docenti e consiglieri comunali formulò il progetto di quelle che nel 1844 iniziarono a operare come ’Scuole Tecniche Bolognesi’. (Segue) Marco Poli