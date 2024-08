Banche Gb superano test liquidabili nel caso di una crisi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Le otto principalibritanniche potrebbero essere liquidate indi unafinanziaria senza rischi per il sistema finanziario del Regno Unito e il bisogno di un immediato ricorso a un salvataggio tramite denaro pubblico. E' quanto emerge dai risultati della seconda valutazione compiuta dalla Bank of England, chiamata Resolvability Assessment, dopo quella del 2022. "La nostra valutazione ci dà fiducia sul fatto che se una grande banca del Regno Unito dovesse fallire oggi rimarrebbe aperta e continuerebbe a fornire servizi bancari vitali, con gli azionisti e gli investitori - non i fondi pubblici - in prima fila a sostenere i costi del fallimento", si legge nel comunicato della banca centrale che arriva in un momento di incertezza economica a livello internazionale.