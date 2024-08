Atletica Furlani regala la prima medaglia all’Italia Arese da record Thomas show sui 200 Ingebrigtsen sconfitto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) Grande serata dileggera alle Olimpiadi di Parigi 2024, con l’assegnazione di cinque titoli allo Stade de France. Mattiaha conquistato una splendidadi bronzo nel salto in lungo, dove il greco Miltiadis Tentoglou si è rivelato insuperabile anche in questa occasione. Pietroha firmato uno splendidoitaliano sui 1500 metri, dove Jakobnon è riuscito nel suo intento. Luca Sito e Ayomide Folorunso sono stati eliminati in semifinale tra 400 metri e 400 ostacoli. RISULTATIOLIMPIADI OGGI FINALI SALTO IN LUNGO (MASCHILE) – Mattiavola subito a 8.34 metri con 1,0 m/s di vento contrario e mette in chiaro le cose al primo balzo, poi non incrementa ma si rende protagonista di una serie solidissima in cui spicca anche un altro 8.