Amichevoli 2024 | Roma batte Barnsley tabellino e chi ha segnato i gol

(Di martedì 6 agosto 2024) Ladi Daniele De Rossi ha battuto ilin amichevole per 4-0, una vittoria significativa in questo pre-campionato giallorosso ricco di esperimenti. Dopo il recente pari a Rieti contro i greci dell’Olympiakos, i capitolini hanno avuto la meglio sulla compagine attualmente in League One, ossia la terza serie inglese: gol di Le Fée ad aprire le marcature dopo appena 2? di gioco, grazie a un mancino incrociato su assist al bacio di un attivo Zalewski dalla sinistra. Nel secondo tempo, reti di Pisilli, Dybala e Soulé a definire il risultato finale, l’uno a segno con un colpo di testa su imbucata di Cristante, l’altro con un pallonetto morbidissimo su suggerimento di Soulé e l’ultimo citato infine in gloria con un lob da fuori area splendido.