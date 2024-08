A che ora Tamberi in gara il 7 agosto? Programma qualificazioni e misura per la qualificazione diretta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) Domani, mercoledì 7, incomincia ladi salto in alto delle Olimpiadi 2024. Uno degli appuntamenti più attesi di tutto ildell’atletica, sia in generale sia in chiave Italia. Sarà il debutto a Parigi di Gianmarco, che scenderà in pedana con più dubbi che certezze. Ma l’azzurro è proprio in queste occasioni che riesce a tirare fuori il meglio. Ledel salto in alto scatteranno alle 10.05 di domani mattina, con 31 atleti suddivisi in due raggruppamenti.è inserito nel gruppo A, mentre in quello B ci sarà l’altro azzurro Stefano Sottile. Il minimo per la finale olimpica è di 2 metri e 29 centimetri: tutti quelli che salteranno questatorneranno poi in pedana. Se non si dovesse arrivare alla quota di 12 saltatori, ecco che tutti quelli presenti in top-12 staccheranno il pass per la finale.