Vacanze Romane | l’oasi urbana di Mama Shelter Roma

(Di lunedì 5 agosto 2024) C’è chi parte e chi resta in città. C’è chi aè sempre alla ricerca di un rifugio fresco, accattivante, anche nei mesi estivi. Soprattutto in questo caldo agosto. Ed è proprio per questi vacanzierini, quando molti esercizi e attività restano chiusi, chepuò rivelarsi un vero rifugio urbano dove trovare ristoro e divertimento. Un aperitivo sul rooftop, cena in modalità dine-sharing o un gelato fatto come una volta. ROOFTOP & FUN – I Signature Cocktail per l’aperitivo si ispirano al tema giocoso e spensierato del Luna Park e la cena è proposta anche in modalità dine-sharing. Con una vista meravigliosa sulla capitale, un design giocoso e rigogliosi angoli verdi e fioriti, la terrazzaresta il place-to-be per la bella stagione, dalle ore del tardo pomeriggio fino ai dopocena sotto le stelle. Con musica, DJ set ed happy hour.