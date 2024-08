Trieste rifiutano prestazioni sessuali | 4 pachistani accoltellati da banda di afghani

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 5 agosto 2024) Aquattro giovani sono finiti all’ospedale dopo essere stati aggrediti da unadi circa quindici persone, che li avrebbe. Le vittime sono tutte di nazionalità pachistana, mentre gli aggressori sono. Secondo quanto ricostruito, la colluttazione sarebbe iniziato dopo che i quattro giovani hanno rifiutato di concedereagli altri. L’aggressione è avvenuta nella serata di domenica 4 agosto in pieno centro, nella zona del Molo Audace. Intorno alle 22 una pattuglia della Squadra Volante è intervenuta nelle vicinanze della Questura, dove un diciottenne pachistano era stato da poco accoltellato alla schiena. Il ragazzo ha riferito di essere stato ferito per essersi rifiutato di fornire una prestazione sessuale ed è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Cattinara.